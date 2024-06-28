AB liderleri yeni yönetim ile Ukrayna için toplandı

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Avrupa Birliği (AB) liderleri, gelecek 5 yıllık idari kadroyu, iç ve dış stratejik gündemi belirlemek üzere Brüksel’de bir araya geldi. Aşırı sağın yükselişine sahne olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimini 720 sandalyenin 189'unu alarak birinci tamamlayan Avrupa Halk Partisinin (EPP) adayı Alman siyasetçi von der Leyen'in AB Komisyonu Başkanlığına, yine EPP'li Roberta Metsola'nın AP Başkanlığına bir dönem daha getirilmesi bekleniyor.

AB'nin dış politika ve güvenliğinden sorumlu ismin Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve AB Konseyi Başkanlığı için de Portekiz'in eski Başbakanı Antonio Costa üzerinde uzlaşının hakim olduğu ifade ediliyor. Öte yandan zirveye katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AB’nin yanı sıra Litvanya ve Estonya ile ikili güvenlik anlaşmalarına imza attı. AB ile imzalanan anlaşmanın, ülkenin NATO'nun güvenlik şemsiyesine girmesine kadar yürürlükte kalması planlanıyor.