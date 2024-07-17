AB mahkemesinden TikTok aleyhine karar

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Çinli ByteDance firmasının ana ortağı olduğu TikTok'un, Birlik tarafından "eşik bekçisi" olarak sınıflandırılmasına yaptığı itirazı reddetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Çinli ByteDance'in açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, AB Komisyonunun TikTok'u "eşik bekçisi" olarak sınıflandırma kararına karşı açılan davayı reddetti.

AB'nin geçen yıl onaylanan ve dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere yol açan yasası kapsamında, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platformlar ile şirketler "eşik bekçisi" olarak adlandırıldı ve katı yükümlülüklere tabi tutulmaya başlandı.