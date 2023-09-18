AB, Maraş depremleri için Türkiye'ye 400 milyon euro yardım gönderecek

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye Maraş merkezli depremler nedeniyle 400 milyon euro afet yardımında bulunacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, Türkiye'ye 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremler nedeniyle 400 milyon euro afet yardımı yapılmasını onayladı.

Ayrıca, 33,9 milyon euro Romanya'ya, 20,9 milyon euro ise Eylül 2022'de sellerin bazı bölgelerinde tahribata yol açtığı İtalya'ya gönderilecek.

Yardımlar, AB bütçesinin dayanışma ve acil yardım için ayrılan bölümünden karşılanacak. Mali yardım, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin son onayından sonra ödenecek.