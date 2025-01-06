AB, Musk'ın Alman aşırı sağcı AfD'nin başbakan adayıyla yapacağı canlı yayını takip edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Elon Musk ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayı Alice Weidel arasında 9 Ocak'ta X'te gerçekleştirilmesi planlanan canlı yayınının takip edileceğini ve bunun Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal edip etmediğinin analiz edileceğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, aşırı sağcı AfD partisini öven sosyal medya platformu X'in sahibi Amerikalı iş insanı Musk hakkındaki soruları yanıtladı.

Musk'ın 9 Ocak'ta X'te yapılması planlanan canlı yayının takip edileceğini belirten Regnier, canlı yayının seçim bütünlüğü açısından risk oluşturacak şekilde kullanılıp kullanılmadığı ve DSA kurallarının ihlal edilip edilmediğinin inceleneceğini söyledi.

Aralık 2023'te X'in DSA kurallarını ihlal etmesi gerekçesiyle açılan soruşturmanın devam ettiğini anımsatan Regnier, canlı yayının içeriğinde herhangi bir kural ihlali olduğunda bunun da süregelen soruşturmaya dahil edileceğini ifade etti.

Öte yandan canlı yayının yapılması önünde herhangi bir engel olmadığını belirten Regnier, "DSA'daki hiçbir şey bir platform sahibinin ya da herhangi birinin canlı yayına ev sahipliği yapmasını ve kişisel görüşlerini ifade etmesini yasaklamamaktadır." diye konuştu.

Regnier ayrıca, AB Komisyonunun, Alman Dijital Hizmetler Koordinatörü ve X dahil küresel çevrim içi platformlarla ülkede 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimler öncesinde risklerin değerlendirilmesi için 24 Ocak'ta yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

AVRUPA'DAN MUSK'A TEPKİLER

Musk X'te yaptığı sosyal medya paylaşımında aşırı sağcı AfD’yi överek "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı makalede AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirmişti.

Musk'ın bu ifadeleri Almanya başta olmak üzere Avrupa'da tepki çekmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Musk'ı eleştirerek Almanya'da gelecekte ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini ve buna sosyal medyanın sahiplerinin "karar veremeyeceğini" söylemişti.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann ise Musk'ın, AfD Partisini destekleyen açıklamalarıyla Federal Meclis seçimlerini etkilemeye çalıştığını belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Musk'u seçimlere müdahale etmekle suçlarken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Amerikalı iş insanını "yalan ve yanlış bilgi yaymakla" eleştirmişti.