AB, Nijer'den yaklaşık 500 vatandaşını tahliye etti

Avrupa Birliği (AB), Nijer'den AB vatandaşlarının tahliyesi için Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi, yaklaşık 500 kişiyi ülkesine ulaştırdı.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa AB vatandaşlarının tahliyesi için AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla yardım talep etti.

Mekanizma, nakliye maliyetlerinin yüzde 75'ini karşılamayı taahhüt etti.

Bu kapsamda Fransa, tahliyeler için 4 uçak teklif etti. Şimdiye kadar Paris'e iki uçak indi ve yaklaşık 500 kişi ülkesine geri gönderildi.

Yeni uçuşların hazırlık aşamasında olduğu bildirildi.