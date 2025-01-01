AB'nin dönem başkanlığı 6 aylığına Polonya'ya geçti

Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 6 aylığına Polonya yürütecek.

Polonya, bugün itibarıyla görevi 1 Temmuz 2024'ten bu yana sürdüren Macaristan'dan devraldı.

AB üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, 1 Temmuz 2025'e kadar Polonya tarafından yürütülecek.

Polonya, dönem başkanlığı sloganını "Güvenlik, Avrupa!" olarak belirledi.

Belarus'a komşu olan AB ülkesi Polonya, diğer üye ülkeleri savunma harcamalarını artırmaya, Avrupa savunma sanayisini güçlendirmeye teşvik edecek.

Polonya ayrıca AB'nin dış sınırlarındaki göç ve güvenlik zorluklarını kapsamlı bir şekilde ele almak, göçü azaltmak ve geri göndermelerle ilgili prosedürleri etkinleştirmek için yeni çözümler üzerine çalışmaya hazırlanıyor.

Belarus'un göçmenleri silah olarak kullandığını ve hibrit bir savaş ile karşı karşıya olduğunu iddia eden Varşova yönetimi, ayrıca dezenformasyonla mücadele ve enerjide bağımlılığı azaltmaya odaklanacak.

Polonya görevi, 1 Temmuz 2025'te Danimarka'ya devredecek.