AB'nin yeni Göç ve İltica Anlaşması Avrupa Parlamentosu önünde protesto edildi

Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde Genel Kurul oylaması sırasında Avrupa Birliği'nin (AB) yeni göç ve iltica kurallarına yönelik protesto düzenlendi.

AP'nin bulunduğu Lüksemburg Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, "Sınır dışı etmeyi durdurun", "Anlaşmaya hayır deyin", "Dolaşım özgürlüğü haktır" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular, yeni Göç ve İltica Anlaşması'nın Genel Kurul'daki oylaması sona erene kadar sloganlar attı.

Aynı anda Genel Kurul salonunda da bir grup aktivist, "Bu anlaşma öldürür. Hayır oyu verin!" sloganları atarak, oylamayı böldü.

Oylama bir süreliğine durdurulsa da yeni kurallar, AP'de çoğunluğun oyunu alarak kabul edildi.

- Yeni kurallara yönelik eleştiriler

Uluslararası insan hakları kuruluşları, AB'nin yeni göç ve iltica kurallarının sınırdaki kontrollerin genişletilmesinin, göçmenlerin aylarca gözaltı merkezlerinde kalmasının yolunu açabileceğinden endişe ediyor. Ayrıca "mücbir sebep" durumlarında üye ülkelere çeşitli muafiyetler sağlaması nedeniyle uygulamada mülteci hukuku ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerin ihlal edilmesi riskine dikkat çekiliyor.

İnsan hakları kuruluşları, AB'nin üçüncü ülkelerle yaptıkları anlaşmalar yoluyla sınır kontrolünü "dışsallaştırma" ve Avrupa'nın mülteci koruma sorumluluklarından kaçması yönünde adım anlamına geldiğini belirtiyor.