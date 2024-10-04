AB, Orban hükümetini Adalet Divanı’na sevk etti

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan’ı yabancı fonlu kuruluşları soruşturmasına izin veren yasa nedeniyle AB Adalet Divanı’na sevk etti. AB Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Budapeşte yönetiminin şubat ayında etki ajanlığıyla mücadele gerekçesiyle yürürlüğe koyduğu "Egemenliğin Korunması Yasası" nedeniyle Macaristan’ın, AB’nin en üst mahkemesi Adalet Divanı’na sevk edildiği bildirildi.

Yasanın AB hukukuna aykırı olduğu belirtilen açıklamada, Macaristan’dan talep edilen izahata tatmin edici yanıt verilmediği, şikâyetlerin ele alınmadığı kaydedildi. AB, Macaristan’ı demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir eleştiriyor. AB’nin başlattığı "Birlik hukukunu ihlal" gerekçeli prosedür gereği, ortak bütçeden Macaristan’a ayrılan büyük miktarda pay dondurulmuştu. Macaristan, Rusya ile ilişkileri nedeniyle AB’nin ortak dış politikasına uyumsuzluk gösterdiği eleştirilerine de maruz kalıyor.