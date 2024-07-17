AB, Putin ile görüşen Orban’ı boykot ediyor

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın tartışmalı Moskova ziyareti nedeniyle dönem başkanı Macaristan’daki gayri resmi toplantıları boykot etme kararı aldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’ın sözcüsü Eric Mamer “Macaristan’ın dönem başkanlığının başında yaşanan gelişmeler nedeniyle AB Komisyonu üyelerinin Macaristan’daki toplantılara katılmaması kararı aldığını” belirtti.

Mamer, bu yılın sonuna kadar Macaristan’da düzenlenecek gayri resmi toplantılarda AB Komisyonu’nun sadece kıdemli memur seviyesinde temsil edileceğini kaydetti. Boykot kararına tepki gösteren Macaristan’ın Avrupa işleri Bakanı Janos Boka, "Bundan sonra Komisyon’un vereceği tüm kararlar siyasi mi olacak?" dedi.

Macaristan’ın 1 Temmuz’da AB dönem başkanlığını devralmasından sonraki günlerde Orban, "barış misyonu" adı altında Ukrayna’nın başkenti Kiev’in ardından Rusya’yı ziyaret etmiş ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Orban’ın Putin’i ziyaret etmesi AB Komisyonu ve AB ülkelerinde tepkiyle karşılanmış, Macaristan’ın boykot edilmesi gündeme gelmişti.