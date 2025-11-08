Giriş / Abone Ol
AB Ruslara 'çok girişli Schengen vizesi'ni kaldırıyor

Avrupa Birliği, Ukrayna’daki savaş ve güvenlik endişeleri gerekçesiyle Rus vatandaşlarına çok girişli Schengen vizesi vermeyecek. Artık her seyahat için yeni vize başvurusu zorunlu olacak, ancak gazeteciler ve insan hakları savunucuları için istisnalar bulunuyor.

Dünya
  • 08.11.2025 08:37
  • Giriş: 08.11.2025 08:37
  • Güncelleme: 08.11.2025 08:40
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Avrupa Birliği (AB), Rus vatandaşlarına çok girişli Schengen vizesi verilmeyeceğini duyurdu.

AB, Ukrayna'daki savaşla bağlantılı güvenlik endişelerinin arttığı gerekçesiyle Ruslara yönelik vize kurallarını sıkılaştırdı.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Rus vatandaşlarının artık çok giriş vizesi alamayacakları ve AB'ye her seyahatlerinde yeni bir vize başvurusunda bulunmaları gerekeceği belirtildi.

Amacın kamu düzenini ve güvenliğini korumak olduğu belirtildi. Bağımsız gazeteciler ve insan hakları savunucuları için istisnalar olacağı aktarıldı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Savaş başlatıp Avrupa'da serbestçe hareket etmeyi beklemek pek de haklı bir gerekçe değil. AB, Avrupa topraklarında devam eden insansız hava aracı (İHA) olayları ve sabotajlar nedeniyle Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını sıkılaştırıyor. AB'ye seyahat etmek bir ayrıcalıktır, garanti değildir" ifadelerini kullandı.

