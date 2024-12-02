AB, Rusya'nın Esad'a desteğini ve hava saldırılarını kınadı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Suriye'de nüfusun yoğun olduğu bölgelere hava saldırılarını ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a verdiği desteği kınadı.

AB Dış İlişkiler Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Açıklamada "Rusya'nın yoğun nüfuslu bölgelere yaptığı hava saldırılarını ve Esed rejiminin baskılarına verdiği sürekli desteği kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Gerilimin azaltılması, sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in ilgili kararları uyarınca siyasi çözüme ulaşılması gerektiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye Devleti güçleriyle El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve eski adı ÖSO olan Suriye Milli Ordusu öncülüğündeki gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Rusya ve Suriye Devleti, İdlib ve Halep'te rejim silahlı gruplara yönelik hava saldırıları düzenledi.