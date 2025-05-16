AB, Rusya'ya yeni yaptırım hazırlıyor: "Baskıyı artırmalıyız"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yaptırımlarla Rusya'ya yönelik baskıyı artıracaklarını söyledi.

Von der Leyen, Arnavutluk'ta düzenlenen AB ülkeleri ile birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesi konuştu.

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Rusya-Ukrayna savaşı başladığında kurulduğunu anımsatan von der Leyen, "bunun Avrupa kıtasında istikrar sağlamayı amaçladığını" anlattı.

"BU YÜZDEN BASKIYI ARTIRMALIYIZ"

Von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan Türkiye'de bir toplantı önerdiğini, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmeye hazır olduğunu bildirdiğini ancak Putin'in katılmadığını hatırlatarak, "Bu, Başkan Putin'in barış istemediğini gösteriyor" dedi.

"Bu yüzden baskıyı artırmalıyız" diyen von der Leyen, Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Von der Leyen, "Bu paket Kuzey Akım 1 ve 2'ye yaptırımlar, Rus gölge filosundan daha fazla geminin listelenmesi, petrol fiyat sınırının düşürülmesi ve Rusya'daki finans sektörüne daha fazla yaptırım içerecek" diye konuştu.

AB'nin önceliğinin barış olduğuna işaret eden von der Leyen, bu nedenle Putin'e yönelik baskıyı daha da artırmaları gerektiğini anlattı.