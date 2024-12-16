AB, Rusya’ya karşı bugüne kadarki en büyük yaptırım paketini kabul etti

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Rusya’ya karşı bugüne kadarki en geniş çaplı yaptırım paketini kabul etti. Yaptırım paketiyle Rusya’nın petrol, silah ve tahıl taşımacılığında kullandığı 52 gemi daha kara listeye alındı.

Avrupa Konseyi, bugün açıklanan tedbirlerle birlikte 27 üyeli blok tarafından kara listeye alınan toplam gemi sayısının 79’a yükseldiğini duyurdu. Yaptırımlar ayrıca Rusya ile yakın bağları olan Macaristan’ın AB Dönem Başkanlığı sırasında kabul edilen ilk yaptırım paketi oldu. AB dışişleri bakanları, yeni yaptırımlar çerçevesinde 54 kişiyi ve büyük oranda şirketler, bakanlıklar, devlet kurumları ve diğer kuruluşlardan oluşan toplam 30 kuruluşu hedef aldı.

KUZEY KORE SAVUNMA BAKANI VE GENELKURMAY BAŞKANI YARDIMCISI DA YAPTIRIM LİSTESİNDE

Rusya’ya yönelik 15’inci yaptırım paketinde Ukrayna’ya karşı savaş nedeniyle onlarca Rus yetkiliye de yaptırım uygulandı. Yaptırım uygulananlar arasında Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki çocuk hastanesine saldırıdan sorumlu askeri birlik ve enerji şirketleri yöneticilerinin yanı sıra Kuzey Kore’den üst düzey yetkili de yer aldı. Bu çerçevede Ukrayna’daki savaşa Rusya’nın tarafında doğrudan müdahil olmakla suçlanan Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang Chol ve Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Kim Yong Bok da hedef alındı. Yaptırım uygulanan şirketler arasında Rusya savunma firmaları ve Rusya güçlerine lojistik destek sağlayan bir Rusya merkezli havayolu şirketi de yer aldı. Ayrıca, insansız hava aracı parçaları ve elektronik ekipman tedariki ile suçlanan Çin vatandaşlarına da yaptırım uygulandı.

“ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ, UKRAYNA’YI MÜMKÜN OLAN EN GÜÇLÜ KONUMA GETİRMEKTİR”

Avrupa Birliği Dış İşleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, konuya ilişkin açıklamasında, “Bu yaptırım paketi, Rusya’nın savaş makinesini ve Çin şirketleri dahil bu savaşa destek olanları zayıflatmaya yönelik yanıtımızın bir parçasıdır” dedi.

Kallas, “Bu, AB üyesi devletlerin Ukrayna’ya olan desteğin devamı konusundaki birliğini ortaya koymaktadır. Öncelikli hedefimiz, Ukrayna’yı mümkün olan en güçlü konuma getirmektir. Her cephede; insani yardımlarda, ekonomide, siyasette, diplomaside ve askeri alanda Ukrayna halkının yanında olacağız. Ukrayna’nın zafere ulaşacağından şüphe edilemez” dedi.

İLK DEFA HİBRİT SALDIRI EYLEMLERİ NEDENİYLE YAPTIRIM UYGULANDI

Bugün ayrıca ilk defa Rusya’nın yurtdışındaki hibrit saldırılarıyla bağlantılı 16 kişi ve 3 kuruluşa karşı kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasına karar verildi. Siber saldırılar, seçimlere müdahale ve sabotaj eylemleri gibi yurt dışındaki istikrarsızlaştırıcı eylemler içeren hibrit saldırılar konusunda ilk kez uygulanan yaptırımlar çerçevesinde 16 kişi ve 3 kuruluş aleyhinde de kısıtlayıcı tedbirler uygulama kararı alındı. Yeni yaptırımlar, Rusya askeri istihbarat ajansı GRU’nun yanı sıra dezenformasyon kampanyalarına dahil olmakla suçlanan iki kuruluş ve bunlarla bağlantılı bireyleri hedef aldı.

Avrupa Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “Bugün yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların mal varlıkları dondurulacak ve AB üyesi ülkelerin vatandaşları ve şirketleri, bu kişi ve kuruluşlara fon sağlamaktan men edilecektir. Bu bireyler ayrıca, seyahat yasağına tabi tutulacak ve bu çerçevede AB topraklarına girmeleri veya transit geçiş yapmaları engellenecektir” denildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri saldırısının başladığı 2022 yılı Şubat ayından bu yana uygulanan yaptırımlar çerçevesinde şimdiye kadar 2 bin 300’den fazla yetkili ve kuruluş yaptırımların hedefi oldu.