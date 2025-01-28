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AB Suriye'ye yaptırımları hafifletecek

AB Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için yol haritası üzerinde anlaştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Hızlı hareket etmeyi hedefliyoruz. (Şam yönetimi tarafından) Yanlış adımlar atılırsa, yaptırımların kaldırılmasını geri alabiliriz" dedi.

Dünya
  • 28.01.2025 16:20
  • Giriş: 28.01.2025 16:20
  • Güncelleme: 28.01.2025 16:24
Kaynak: AA
AB Suriye'ye yaptırımları hafifletecek
Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için yol haritası üzerinde anlaştığını duyurdu.

Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sürerken iç savaş nedeniyle Beşar Esed yönetimini hedef almak için uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"AB dışişleri bakanları, Suriye'ye uygulanan AB yaptırımlarını hafifletmek için bir yol haritası üzerinde anlaştı" ifadesini kullanan Yüksek Temsilci, "Hızlı hareket etmeyi hedefliyoruz. (Şam yönetimi tarafından) Yanlış adımlar atılırsa yaptırımların kaldırılmasını geri alabiliriz" uyarısında bulundu.

Kallas, kararın hangi sektörleri hedef alan yaptırımlara yönelik olduğuyla ilgili ise bilgi paylaşmadı.

Daha önce yaptırımların "adıma karşı adım" yaklaşımıyla, başta enerji ve ulaşım gibi ülkenin yeniden imarının önünü açacak sektörlerden kaldırılmasıyla başlanacağı duyurulmuştu.

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