AB: Ukrayna tahılının ihracatı için tüm koridorları değerlendiriyoruz

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Karadeniz tahıl anlaşmasının durmasının ardından Ukrayna'nın ürettiği tahılın dünya piyasalarına ihracatı için tüm koridorları değerlendirdiğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Adalbert Jahnz, Ukrayna tahılının ihraç edilmesi hakkındaki soruyu yanıtlarken, Litvanyalı bakanlardan bir mektup aldıklarını, mektupta Ukrayna tahılının Baltık ülkelerindeki limanlardan dünyaya sevk edilmesi önerisi bulunduğunu teyit etti.

Jahnz, Litvanya'nın mektubuna kısa sürede cevap vereceklerini belirterek AB'nin tahıl ihracatı için Karadeniz dışında karadan oluşturulan ve "dayanışma yolları" adı verilen hatlar bulunduğunu hatırlattı.

Sözcü Jahnz, "Bu dayanışma yollarının hepsi önemlidir. AB Komisyonu, bu hatların geliştirilmesi için çalışmaktadır. Baltık koridoru da çok önemli bir hattır. Bunun üzerinde de çalışacağız." dedi.