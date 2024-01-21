AB, Ukrayna'ya yıl sonuna kadar en az 1,3 milyon top mermisi teslim etmeyi hedefliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Rusya ile savaşan Ukrayna'nın mühimmat stoklarını güçlendirmek için yıl sonuna kadar bu ülkeye en az 1,3 milyon top mermisi üretip teslim etmeyi planlandığını açıkladı.

Breton, Estonya'nın başkenti Tallinn'i ziyaretinde Başbakan Kaja Kallas ile bir araya gelerek AB'nin Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna'ya desteği hakkında basına konuştu.

Avrupa'nın tüm imkanlarıyla Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Breton, yıl sonuna kadar en az 1,3 milyon top mermisi üretme hedefine ulaşmayı ve bunları Ukrayna'ya teslim etmeyi planladıklarını kaydetti.

Breton, mevcut üretimin ne kadar olduğu hakkında bilgi vermezken üretim kapasitesinin gelecek yıl "önemli" ölçüde artacağı ve dağıtımda Ukrayna'nın öncelikli olacağı mesajını verdi.