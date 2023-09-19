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AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzatıyor

Ajans Haberleri
  • 19.09.2023 14:07
  • Giriş: 19.09.2023 14:07
  • Güncelleme: 19.09.2023 14:08
Kaynak: AA
AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzatıyor

Avrupa Birliği (AB), savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma sağlanmasını öngören AB Geçici Koruma Yönergesi'nin geçerlilik süresini bir yıllığına uzatacak.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Komisyon'un, AB Konseyine Ukraynalılara yönelik geçici korumanın 4 Mart 2024'ten 3 Mart 2025'e kadar uzatılmasını teklif ettiği bildirildi.

Komisyon'un teklifinin, AB Konseyince onaylanması gerekiyor.

AB genelinde Geçici Koruma Yönergesi'nden faydalanan 4 milyon civarı Ukraynalı bulunuyor.

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