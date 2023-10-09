AB ülkeleri yenilenebilir enerji hedefini yüzde 42,5'e yükseltti

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, iklim kriziyle mücadele etmek ve Rus fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için 2030 yılı yenilenebilir enerji kullanım hedefini yüzde 42,5'e yükseltti.

AB Konseyi, üye ülkelerin, yenilenebilir enerji yönetmeliğinin güncellenmesine onay verdiklerini açıkladı.

Buna göre, 2030'a kadar AB'nin toplam enerji tüketiminde rüzgar ve güneş gibi çeşitli yenilenebilir kaynakların payı yüzde 42,5'e yükseltilecek.

Sanayinin, yenilenebilir enerji kullanımını her yıl yüzde 1,6 artırması gerekecek.

Taşımacılık sektöründe temiz yakıtların payı artırılacak ve emisyonlar azaltılacak.

Yapılarda yenilenebilir enerji payının 2030'da en az yüzde 49 olması hedeflenecek.