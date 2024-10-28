AB ülkelerinde elektrik fiyatları yükseldi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yılın ilk yarısında konutlarda elektrik için ödenen ortalama tutar artarken doğalgaz için ödenen miktarda azalış gözlemlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2024'ün ilk yarısında konutlarda tüketilen elektrik vedoğal gaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde 2023'ün ilk yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 28,3 euro ödenirken, bu rakam 2024'ün ilk yarısında 28,9 euroya yükseldi.

FİYATIN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE ALMANYA

Üye ülkeler arasında elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler 39,5 euroyla Almanya, 37,4 euroyla İrlanda, 37,1 euroyla Danimarka, 33,8 euroyla Çekya, 33,5 euroyla Belçika ve 32,7 euroyla İtalya oldu.

Elektrik fiyatlarının en düşük olduğu AB ülkeleri ise 10,9 euroyla Macaristan, 11,9 euroyla Bulgaristan ve 12,6 euroyla Malta olarak belirlendi.

DOĞALGAZ ÖDEMELERİNDE DÜŞÜŞ

Bu yılın ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 11 euro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 11,9 euro seviyesindeydi.

AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 17,6 euroyla İsveç’te, 16,3 eroyla Hollanda'da, 13,8 euroyla Avusturya'da ve 12,7 euroyla İrlanda’da yapıldı.

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında 100 kilovatsaat doğal gaz için en düşük fiyat ise 2,8 euro ile Macaristan'da, 4,5 euro ile Hırvatistan'da ve 5,8 euro ile Romanya'da tespit edildi.