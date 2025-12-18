AB ülkelerine iltica zorlaşıyor: Ruanda Modeli'ne yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) iltica yasalarını sertleştirerek başvurucuların "güvenli" olarak sınıflandırılan üçüncü ülkelere gönderilmesini öngören düzenlemeye yeşil ışık yaktı. Düzenleme çerçevesinde, ilticacıların üçüncü ülkelere gönderilmesi ve güvenli ülkeler listesi hazırlanması olmak üzere iki yasa tasarısı, sağ ve aşırı sağ partilerin desteğiyle onaylandı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, ilk yasal düzenleme uyarınca AB'de İngiltere'nin tartışmalı Ruanda Modeli'nin uygulanmasının önü açıldı. İngiltere'nin 2022'de Doğu Afrika ülkesi Ruanda ile imzaladığı anlaşmayla ortaya çıkan bu model, İngiltere'ye yasa dışı yollarla gelip iltica başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin doğrudan Ruanda'ya gönderilmesini ve iltica işlemlerinin yine Ruanda'da yapılmasını öngörüyor.

Ruanda makamlarının iltica başvurusuna olumlu yanıt vermesi durumunda başvurucular İngiltere'de değil Ruanda'da kalıyor. AB üyesi İtalya da Arnavutluk ile benzer bir anlaşmaya imza atmıştı.

MISIR, FAS VE TUNUS GÜVENLİ ÜLKE OLACAK

İkinci yasal düzenleme ise AB çapında bir güvenli ülkeler listesi hazırlanmasını öngörüyor. Şimdiye kadar üye ülkeler kendi "güvenli ülke" listelerine sahipti. Bu çerçevede AB ülkelerine iltica başvurusu yapanlar Tunus, Fas, Mısır gibi ülkelere gönderilebilecek. Ancak "güvenli" ülkelerin vatandaşları bir AB ülkesine iltica başvurusunda bulunduğunda hakları önemli ölçüde kısıtlanmış olacak.

Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi AP'deki oylamada aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ve diğer aşırı sağ partilerle aynı yönde oy kullanırken koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve muhalefetteki Sol Parti ile Yeşillerin önemli bölümü ret oyu verdi. İki yasa metni üzerinde AB Komisyonu ve üye devletler arasında müzakerelerin aynı gün başlaması bekleniyor.