‘AB üyelik için şantaj yapıyor’

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Rusya ile Batı arasındaki jeopolitik rekabetin cephelerinden Gürcistan’da ekim ayındaki seçimi kazanan Gürcü Hayali (GD) partisinin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerini askıya alması ülkede tansiyonu tekrar yükseltti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, önceki gün ülkenin AB’ye üyelik başvuru sürecini 2028 yılına kadar askıya aldıklarını açıkladı.

Açıklama, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 26 Ekim seçimlerini kınayan ve seçimlerin “ne özgür ne de adil” olmasına yol açan büyük usulsüzlükleri gerekçe gösteren bir kararı kabul etmesinin hemen ardından geldi.

Kobakhidze dün yaptığı açıklamada ise Avrupalı siyasetçilerin Ukrayna Savaşı başladıktan sonra AB’ye katılım müzakerelerini başlatması için ülkesine “şantaj yaptığını” söyledi. AB sürecinin dondurulması sonrası Tiflis’te sokaklara inen Batı yanlısı muhalefet, hükümeti protesto etti. Polis eylemcilere sert müdahalede bulundu.