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AB üyesi 7 ülke Venezuela'ya çağrı

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 10:19
  • Giriş: 04.08.2024 10:19
  • Güncelleme: 04.08.2024 10:20
Kaynak: AA
AB üyesi 7 ülke Venezuela'ya çağrı

Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Polonya ve Portekiz, ortak açıklamayla, Venezuela'ya cumhurbaşkanı seçimi sonrasındaki süreçle ilgili şeffaflığın sağlanması ve göstericilere karşı itidalli davranılması çağrısında bulundu.

Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Polonya ve Portekiz'den oluşan yedi Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin ortak yazılı açıklamasında, Venezuela'daki seçim süreci sonrasında yaşananlar nedeniyle endişe duyulduğu ifade edildi.

Venezuela makamlarını, tüm sayım döküm cetvellerini açıklamaya çağıran ülkeler, seçime hile karıştırıldığı yönündeki muhalefetin iddialarının incelenmesi gerektiğini belirtti.

"Bu süreçte başta siyasi liderler olmak üzere tüm Venezuelalıların haklarına saygı gösterilmelidir." ifadesine yer verilen açıklamada, Venezuela yönetimi protestoculara karşı itidalli olmaya davet edildi.

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