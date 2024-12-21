AB: Varlığımız artacak

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Avrupa Birliği (AB) “Şam’daki diplomatik varlığını artıracağını” açıklarken Suriye’ye yaptırımların hafifletilmesi için kapıyı araladı. AB'den üst düzey diplomatlarının hafta başındaki Şam ziyaretlerinin ardından AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi.

Liderler, Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için izleyecekleri temel ilkeler üzerinde anlaşmaya vardı. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, bu ilkelerin “barışçıl ve kapsayıcı bir geçişi garanti altına almak, toprak bütünlüğünü korumak, kadın hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygıyı güvence altına almak, dini ve etnik azınlıkları korumak” olduğunu söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “HTŞ ile siyasi görüşmeler için kanallar kurduk. Şimdi sahada olmak ve HTŞ ile diğer gruplarla siyasi kanallara sahip olmak işe yarıyor” dedi. Von der Leyen, Suriye’nin yeniden imarı ve Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için çalışmalara odaklanacaklarını kaydetti.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni ise “Suriye'ye destek konulu bağış konferansı için çalışmaların başladığını” belirtti. El Anouni, AB'nin Şam'a heyet gönderdiğini anımsatarak, “AB, büyükelçiliği tamamen yeniden açılıp Şam'da tekrar faaliyete geçene kadar, maslahatgüzarın düzenli misyonları aracılığıyla varlığını artıracak” dedi.