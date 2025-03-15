AB ve ABD arasında ticaret savaşı büyüyor: BMW'ye 1 milyar Euro'luk darbe

Alman otomotiv devi BMW, ABD’nin uyguladığı yeni tarifelerin şirketine bu yıl 1 milyar Euro (1,09 milyar dolar) maliyet getireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Nisan ayında Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik “mütekabiliyet esasına dayalı” yeni tarifeler getirmeye hazırlanıyor. Trump, AB ve diğer ülkelerin gümrük vergilerini ve ticari engellerini dengelemek amacıyla bu adımı attığını belirtiyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ TEHDİT ALTINDA

CNBC-e'de yer alan habere göre, BMW, Washington ile Brüksel arasındaki ticaret savaşının tam merkezinde yer alıyor. Trump yönetimi, Kuzey Amerika ticaret anlaşmasının menşe kurallarına uymayan ve Meksika'da üretilen araçlara yüzde 25 ek gümrük vergisi koydu. Bu durum, BMW’nin bazı modellerini doğrudan etkiliyor.

AB MİSİLLEMEYE HAZIRLANIYOR

Trump’ın AB’ye yönelik ticaret politikalarına sert tepki gösteren Brüksel, 2 Nisan’da yürürlüğe girecek yeni ABD tarifelerine karşı misilleme yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu Ticaret Temsilcisi Maros Sefcovic, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşerek “karşılıklı anlayışı güçlendirmek için önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini” belirtti.

Sefcovic, AB’nin Atlantik’in her iki tarafında da tarifelerin düşürülmesini tartışmaya hazır olduğunu vurguladı.

TRUMP’TAN AB’YE YÜZDE 200 İÇKİ VERGİSİ TEHDİDİ

Trump, AB’nin misilleme planlarına karşılık olarak Avrupa’dan ithal edilen şarap, konyak ve diğer alkollü içecekler için yüzde 200 gümrük vergisi getirme tehdidinde bulundu. Dünyanın en büyük içki üreticisi Diageo, ABD Ticaret Temsilciliği’ne gönderdiği bir mektupta, tarifelerin yerine daha sıkı menşe kurallarının getirilmesini önerdi.

Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard, ABD ile AB arasındaki bir ticaret savaşının “aptalca” olacağını, ancak Brüksel’in daha fazla tarife uygulanması durumunda aynı şekilde yanıt vereceğini söyledi.

BMW CEO’SU: ETKİLERİ DAHA BÜYÜK OLABİLİR

BMW CEO’su Oliver Zipse, ABD ve AB arasındaki tarifelerin şirketin 2025 kârına en az 1 milyar Euro zarar vereceğini, ancak bu rakamın muhafazakâr bir tahmin olduğunu belirtti. Zipse, yürürlükteki tüm tarifelerin yıl boyunca devam etmeyeceğini umduklarını da ekledi.

BMW, geçen yıl yüzde 37 kâr düşüşü yaşamıştı.

TESLA DA TİCARET SAVAŞINDAN ETKİLENEBİLİR

ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, ticaret savaşının şirketi olumsuz etkileyebileceğini açıkladı. CEO Elon Musk’ın Trump’a verdiği destek nedeniyle Avrupa’daki Tesla satışlarının düştüğü ve şirket hisselerinin Aralık ayından bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybettiği bildirildi.

Tesla, ABD Ticaret Temsilciliği’ne gönderdiği bir mektupta, diğer ülkelerden gelebilecek misillemelerin kendilerini zor durumda bırakabileceğini ifade etti.

EKONOMİK BELİRSİZLİK ARTIYOR

Henüz tam anlamıyla başlamamış olsa da ticaret savaşına dair alınan önlemler, şirketlerin ve tüketicilerin harcamalarını ertelemesine neden oluyor.

DoubleLine Capital portföy yöneticisi Bill Campbell, "Belirsizlik çok arttı. İnsanlar işe alımları ve yatırımları bekletiyor, çünkü kaç tarifenin uygulanacağını görmek istiyorlar" dedi.

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan tüketici güven endeksi araştırmasına göre, Mart ayında ABD tüketici güveni 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Trump’ın seçim zaferinden bu yana kaydedilen tüm kazanımlar silindi.