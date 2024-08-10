AB ve BM’den İsrail’in Gazze’deki okul saldırısına tepki

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve BM Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini İsrail’in bugün Gazze’deki bir okula düzenlediği ve 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki gösterdi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell saldırıyla ilgili olarak, “İsrail saldırısıyla vurulan Gazze'deki bir sığınma okulundan gelen görüntülerden dehşete düştük, bildirildiğine göre onlarca Filistinli kurban var. Son haftalarda en az 10 okul hedef alındı. Bu katliamlar için hiçbir gerekçe yok Korkunç genel ölüm oranından dehşete düştük. Savaşın başlangıcından bu yana 40 binden fazla Filistinli öldürüldü. Bakan Smotrich'in İsrail halkının çıkarlarına aykırı bir şekilde bir anlaşmaya karşı çıkmasını kınıyor ve bundan dolayı üzgünüz. Ateşkes, sivillerin öldürülmesini durdurmanın ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın tek yoludur” dedi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise, “Gazze'de bir dehşet günü daha. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu onlarca Filistinlinin olduğu bir okul daha vuruldu. Çatışmanın tarafları okulları ve diğer sivil tesisleri askeri veya savaş amaçlı kullanmamalıdır. Bizim gözetimimiz altında yaşanan bu dehşetin sona ermesinin zamanı geldi. Dayanılmaz olanın yeni bir norm haline gelmesine izin veremeyiz. Ne kadar çok tekrarlanırsa, insanlığımızı o kadar çok kaybederiz” ifadelerini kullandı.

KATAR’DAN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Katar Dışişleri’nden yapılan açıklamada, “Katar Devleti, onlarca şehit ve yaralıya yol açan, Gazze şehrinin doğusundaki yerinden edilmiş kişilere ev sahipliği yapan bir okulun İsrail işgal güçleri tarafından bombalanmasını şiddetle kınadı ve bunu savunmasız sivillere karşı korkunç bir katliam ve vahşi bir suç ve uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerinin ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2601 sayılı kararının açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

Katar Devleti'nin, İsrail işgal güçlerinin yerinden edilmiş kişilere yönelik okul ve barınaklara yönelik devam eden hedeflerini araştırmak üzere bağımsız BM araştırmacıları göndererek acil bir uluslararası soruşturma yürütme çağrısını yineledi ve uluslararası toplumu yerinden edilmiş kişilere tam koruma sağlamaya ve işgal güçlerinin onları Şerit'ten zorla yerinden etmeyi amaçlayan planlarını gerçekleştirmesini engellemeye ve ayrıca işgali uluslararası yasalara uymaya çağırdı. Bakanlık, Katar Devleti'nin Filistin davasının adaleti, kardeş Filistin halkının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletlerini kurma konusundaki meşru hakları konusundaki kararlı duruşunu vurguladı” denildi.