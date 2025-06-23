AB'ye göçenlerin eğitim seviyesinde rekor artış

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere göç edenlerin eğitim seviyesinin şimdiye kadar görülen en yüksek seviyeye ulaştığı açıklandı. Rockwool Vakfı Berlin'in (RFBerlin) Pazartesi günü yayımladığı çalışma, 2024 yılında üçüncü ülkelerden gelen göçmenlerin yüzde 32,1'nin üniversite ya da eşdeğer bir yükseköğretim diplomasına sahip olduğunu ortaya koydu. 2023'te bu oran yüzde 30,9'du.

Geçen yıl kayıtlara geçen oran, son on yıldır devam eden yükseliş trendinin yeni bir rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor. Almanya'da da aynı dönemde bu kesimin oranı yüzde 29,4'ten yüzde 31,1'e yükseldi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, AB ülkelerinden gelen göçmenlerde de yükseköğretim mezunlarının oranı yüzde 33,8’den yüzde 35,2'ye çıkarken, Almanya'da da bu oran yüzde 28,6’dan yüzde 30,1'e yükseldi.

KADINLAR ÖNDE

Eğitim seviyesindeki artışın AB genelinde gözlemlendiği belirtiliyor. AB üyesi olmayan ülkelerden gelen göçmenler arasında yüzde 32,1 olarak kaydedilen yükseköğrenim mezunu oranının 2019 yılında yerli nüfusta kaydedilen oranla aynı olduğu kaydedildi. Ancak veriler bu dönüşümün her ülkede aynı hızda gerçekleşmediğini ortaya koyuyor. İspanya, İtalya ve Yunanistan'a AB içinden göç edenlerin eğitim seviyesinin 2010 yılında bile yerli halktan düşük olduğuna dikkat çekilirken; 2024 yılına kadar bu farkın daha da arttığı kaydedildi. Öte yandan; İsveç, Danimarka ve Çekya'da AB ülkelerinden gelen göçmenlerin her daim yerli nüfusa kıyasla daha yüksek bir eğitim düzeyine sahip olduğu belirtildi.

Cinsiyete dayalı veriler de belirgin bir farkı ortaya koyuyor. Her grupta eğitim düzeyi konusunda başı çeken kadınların, eğitim seviyesindeki artışta da önde olduğu belirtildi. University College London'dan Prof. Christian Dustmann bu farkın zaman içinde dikkat çekici bir şekilde sabit kaldığını vurgulayarak farkın zamanla tüm nüfus gruplarında daha da arttığına dikkat çekti.

"GÖÇMENLER AB EKONOMİSİNİN İTİCİ GÜCÜ OLABİLİR"

RFBerlin Göç Araştırmaları ve Analiz Merkezi'nin Eş Başkanı Tommaso Frattini, eğitim seviyesindeki bu istikrarlı artışın göçmenlerin AB istihdam piyasasına sağladığı potansiyeli ortaya koyduğunu savundu. Frattini, "Yetilerinden tam anlamıyla yararlanılırsa göçmenler, AB genelinde ekonomik büyüme için önemli bir itici güç olabilirler" diye konuştu.

Avrupa istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine dayanan çalışmada göçmenler, yurt dışında doğmuş ve 25 ila 64 yaş kişiler olarak tanımlanıyor.