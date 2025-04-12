Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 40 santime ulaştı

Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)- BOLU'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı, 40 santime ulaştı. Abant'a gelen ziyaretçiler, aileleriyle piknik yapıp, şambrellerle kaydı.

Kentin önemli turizm merkezlerinden olan Abant Gölü Milli Parkı'nda kar etkili oldu. Yağışla birlikte kar kalınlığı, yaklaşık 40 santime ulaştı. Temiz havası ve doğal güzellikleriyle bilinen milli parkın kar manzarası da ilgi gördü. Soğuk havaya rağmen milli parka gelen ziyaretçiler, aileleriyle keyifle vakit geçirdi. Ziyaretçilerden bazıları, karda piknik yaptı, bazıları da şambrellerle kayıp eğlendi. (DHA)

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