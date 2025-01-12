Abant Gölü’nde ziyaretçilere yağmur sürprizi

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı’nda yağmurun oluşturduğu su birikintileri nedeniyle tatilciler göl çevresine giremedi.

Türkiye’nin önemli turistik yerlerinden biri olan Bolu’nun gözdesi Abant Gölü Milli Parkı’nda yağmur yağışı etkili oldu.

Hafta sonunu fırsat bilip göle giden ziyaretçiler, yağmura yakalandı. Oluşan su birikintileri sebebiyle göl kenarında bulunan piknik alanlarına vatandaşlar giremedi. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen tatilciler, bölgeyi gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çekti.