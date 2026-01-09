Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Abant'ta beyaz güzellik dron kamerasında

Ajans Haberleri
  • 09.01.2026 10:21
  • Giriş: 09.01.2026 10:21
  • Güncelleme: 09.01.2026 10:21
Kaynak: DHA
Abant'ta beyaz güzellik dron kamerasında

Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)- BOLU'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı sonrası oluşan beyaz güzellik, dronla görüntülendi.

Bolu'da yılın her mevsimi tatilcilerin ilgi odağı olan Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Milli parkta kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı. Abant'ı çevreleyen çam ormanlarının karla kaplanması eşsiz manzaralar oluşturdu. Beyaza bürünen Abant Gölü Milli Parkı, Bolu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından dronla görüntülendi. Valiliğin sanal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, Abant'taki beyaz güzelliği gözler önüne serdi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol