Abant’ta çocukların sömestirde kar keyfi

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)- BOLU’da sömestir tatili için Abant Gölü Milli Parkı’na gelen çocuklar, karla kaplı tepelerden kaymanın keyfini yaşadı. Etkili olan soğuk hava nedeniyle gölün bir bölümü donarken, ortaya çıkan eşsiz manzara dronla görüntülendi.

Kentin doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, sömestir tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bölgede bulunan otellerde konaklayan ve günübirlik aileleri ile birlikte tatil için Abant’a gelen çocuklar, karla kaplı tepelerden kaymanın keyfini çıkardı. Abant’ta etkili olan soğuk hava nedeniyle gölün bir bölümü buz tuttu. Çam ormanlarıyla çevrili Abant’ta gölün donmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara dron ile görüntülendi. (DHA)

FOTOĞRAFLI