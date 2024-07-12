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Abart egzoz kullanan araçlara polis denetimi

Ajans Haberleri
  • 12.07.2024 10:43
  • Giriş: 12.07.2024 10:43
  • Güncelleme: 12.07.2024 10:43
Kaynak: İHA
Abart egzoz kullanan araçlara polis denetimi

Eskişehir’de polis ekiplerince abart egzoz takılı araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 16 araç ve sürücüsüne farklı kural ihlallerinden ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ ekiplerince dün akşam saatlerinde kent genelinde abart egzoz takılı araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 96 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, farklı kural ihlalleri çerçevesinde 16 sürücüye ceza yazıldı.

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