Abartı egzoz kullanan ve hatalı park yapan araçlara ceza yazıldı

Eskişehir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, abartı egzoz kullanılan ve hatalı park edilen araçlara trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abartı egzoz kullanılan ve hatalı park edilen araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, abartı egzoz kullanıldığı tespit edilen 20 araca, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklayan 134 araca ve taşıt yolu üzerine park ihlali yaptığı belirlenen 112 araca trafik cezası kesildiği öğrenildi.