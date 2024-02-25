ABB Başkanı Yavaş, Gölbaşı'nda seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Gölbaşı'nda seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Yavaş, açılıştaki konuşmasında, hiç kimseyi ayırmadan herkesi kucakladıklarını ve aynı şekilde devam edeceklerini söyledi.

Mansur Yavaş, 4 binden fazla ihaleyi canlı yayınladıklarını belirterek, "Bütün belediye başkanlarına, 'Siz neden canlı yayınlamıyorsunuz?' diye sorun. Artık bu yolsuzluk işi belediyelerin sırtından, ülkenin sırtından kalksın. Zenginle fakir arasındaki uçurumu görüyorsunuz, ekonomik sıkıntıları görüyorsunuz. Bunun tek bir sebebi yolsuzluktur" diye konuştu.