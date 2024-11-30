ABB Başkanı Yavaş: İktidar engel olmak için çare arıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da toplantıya verilen arada kameraların karşısına geçti.

İktidarın kayyum politikasını eleştiren Yavaş, “Hukuki süreç sonuçlanmadan hiçbir yere kayyum atanmaması lazım” ifadesini kullandı. Yavaş, seçmen iradesinin öneminin altını çizdi.

CHP’li belediyelerin kreş hizmetlerine yönelik kısıtlayıcı uygulamaları da ABB Başkanı Mansur Yavaş’a soruldu. CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik kapsamında yaptığı uygulamaların halkta büyük karşılık bulduğunu ifade eden Yavaş, “Bunu gördükçe, engel olmak için çareler arıyorlar” görüşünü savundu.

ÇÖZÜMDEN TARAFIZ

CHP’li belediyelerin, yurttaşa temas eden konularda merkezi hükümete, “Gelin birlikte yapalım” şeklinde işbirliği teklifi götürdüğünü vurgulayan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun siyaseti falan olmaz. Çocukların geleceği önemli. İnşallah bu tavırlarından da bir an evvel vazgeçerler. Ankara’nın her tarafında, Karayolları’nın sorumluluğunda olan yollar kapanıyor. Araç gönderiyoruz ve bize, “Açmayın yolları” diyemiyorlar. Yalnızca karayollarında değil, kamunun bütün alanlarında belediye ile beraber hükümetin işbirliği yaparak vatandaşa çözüm üretmesi lazım. Biz çözüm tarafındayız onun için çözüm isteyen herkes işbirliğine hazırız.

SEÇMENDEN TOKAT

ABB Başkanı Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyelere yönelik eleştirilerine yönelik ise şu değerlendirmeleri kayda geçirdi:

“Bazı televizyonlarda televizyon sürekli aleyhimizde karalamalar yapıldı. Seçmen bunlara tokat attı ve bir rekor kırdırarak bizi bir kez daha seçti. ‘Hiçbir şey yapmadın, algı yaptın’ gibi bir yaklaşım sergilediler. Ama gerçek belediyeciliği kimin yaptığını ve gerçek belediyeciliğin ne olduğunu tüm CHP’li belediye başkanları gösterdi.”