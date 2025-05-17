ABB Başkanı Yavaş: İpek Yolu'nu dünyaya tanıtacağız

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası” programına katıldı. Yavaş'a eşi Nursen Yavaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, belediye bürokratları ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

ABB Başkanı Yavaş’ın programını, aralarında BirGün Gazetesi’nin de yer aldığı çok sayıda gazeteci izledi. Programın ilk durağı olan Nallıhan'a gazetecilerin yer aldığı otobüsle giden Yavaş, Ankapark ve Ankara çevresindeki hobi bahçeleriyle ilgili konuştu.

ANKAPARK

Yavaş, Ankapark ile ilgili bazı firmalarla görüşüldüğü aktardı. Çalıştırılabilecek durumda olan oyuncak alanlarının işletilebileceğini ifade eden Yavaş, “Firmalar, çalıştıramadıkları oyuncakları ise rehabilte edecek. Firmayı araştırıyoruz şu anda” dedi.

ABB’nin, Ankapark’ın içini tamamıyla düzenlediğini söyleyen Yavaş, “Bu yaz, düzenlediğimiz alanı rekreasyon alanı olarak açacağız” diye konuştu.

HOBİ BAHÇELERİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın çeperlerinde sayıları giderek artan hobi bahçelerini de eleştirdi. Ankara’nın tamamında 100 binin üzerinde hobi bahçesi olduğunu belirten Yavaş, "Buralarda su yok. Hijyen sorunu var. Atık sular yerin altına gidiyor. İleride içme suyuna karışacak” ifadelerini kullandı.

Parsellerin, imar yasasına aykırı şekilde bölünerek, “Hobi bahçesi” adı altında sayıldığını vurgulayan Yavaş, hobi bahçelerinin su tüketimi nedeniyle köylerde su sorunu yaşandığını dile getirdi.

Programın ilk durağı Nallıhan oldu. Kuş Cenneti gezisinin ardından Nallıhan’da esnafla bir araya gelen Yavaş, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yöresel ürünleri tadan Yavaş, ardından Göynük’e geçti.

"DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

Göynük’te İpek Yolu Rotası hakkında basın mensuplarına bilgi veren Yavaş, şunları anlattı:

"Daha önce çok sayıda İpek Yolu çalıştayı yaptık. Bu yol, binlerce yıllık bir yol. Ankara-İstanbul yolunun Bolu üzerinden geçmesi ile kenarda, atıl durumda kaldı. Bu yol şimdi bize, tarihi bir zenginlik olarak döndü. Yabancı ve yerli turistlere bu zenginliği tanıtmak istiyoruz. Belediye başkanlarımızla el ele vererek bir program organize ettik. Önce Türkiye'ye, zamanla da dünyaya bunu tanıtacağız. Buradaki kültür yok olmak üzere. Ama ayağa kaldıracak ve burayı dünyaya tanıtacağız. Buradaki insanların yaşadıkları yerde para kazanmalarını sağlayacağız."