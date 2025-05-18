ABB Başkanı Yavaş: Önceliğimiz rant değil, dezavantajlı gruplar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sapanca Belediyesi Tansel Cumbul Kreş Açılışı törenine katıldı. Törende CHP Kocaeli Milletvekili Özgür Yıldızlı ve CHP 27’nci Dönem Milletvekili Engin Özkoç da yer aldı.

Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, “Mesele çocuklarımız” sloganı ile yola çıktıklarını belirterek, Sapanca’nın üç farklı noktasına eğitim tesisleri inşa edileceğini kaydetti. Şahin, kreşler nedeniyle annelerin sosyal yaşama katılabileceğini ve iş yaşamında görünür olabileceğini belirtti. Şahin’in ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş kürsüye çıktı.

Belediyelerin çalışmalarını dezavantajlı grupları merkeze alarak yapması gerektiğinin altını çizen Yavaş, Ankara’da çocuklara yönelik açılan tesis sayısının 40’ı aştığını anlattı. Ankara’da 214 bin ailenin belediyeden destek aldığını kaydeden Yavaş, 50 bin öğrencinin servis ücretinin ödediğini söyledi.

RANT ÖNCELİK DEĞİL

İlkokul çağındaki çocukların beslenme sorunu yaşadığını ifade eden Yavaş, “Dezavantajlı çocuklara kantin fişi dağıtıyoruz ki onlar da arkadaşlarıyla birlikte kantinden alışveriş yapabilsinler” görüşünü bildirdi. Kantin desteğinin sayısının, bazı okul müdürlerinin engellemesi nedeniyle artırılamadığını ifade eden Yavaş, “Bütün CHP’li belediyelerin önceliği rant değil, çocuklarımızın okuması” ifadesini kullandı.

ÖNCELİK DEZAVANAJLI GRUPLAR

Belediyelerin yatırım tercihlerinin, “Bir zihniyet meselesi” olduğunun altını çizen ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Kimi belediye başkanı masanın üzerine imar planlarını açar kime, nasıl rant sağlarım diye bakar” görüşünü dile getirdi. Ankara’ya önceki dönemlerde dikilen gökdelenlerle ilgili, “Ankara’ya çakılan bir kazık olarak duruyorlar” değerlendirmesini yapan Yavaş, şunları kaydetti:

“Biz, haksız hiçbir işin içinde olmadan öncelikle dezavantajlı gruplar için neler yapabiliriz diye işe başladık. Ankara’da üçüncü nesle yardım dağıtıyoruz. Çünkü çocukların mutlaka okutulması gerektiğine inanıyoruz. Bugün, ailesinin ekonomik durumu nedeniyle zor durumda olan çocuklar yarın okuyacaklar, kendilerini ve ailelerini kurtaracaklar. Aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük katkıda bulunacaklar.