ABB Başkanı Yavaş'tan sağanak yağış uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, saat vererek kentte gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini ifade etti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi sosyal medya hesabında kentte beklenen yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, Ankara'nın kuzeydoğusunda bugün saat 13.00'te başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar dolayısıyla ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı yurttaşlar uyarıldı.

Açıklamada, "Sevgili Ankaralılar; Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre bugün 13.00 - 20.00 saatleri arasında ilimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Su baskını, ani rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir" denildi.