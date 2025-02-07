ABB Başkanı Yavaş: “Türkiye’nin gündemi aday değil, yoksulluktur”

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Her Adımı İnsan Öncelikli Sosyal Belediyecilik” başlığıyla basın toplantısı düzenledi.

Asgari ücretlilere destek amacıyla ABB Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda ekrana, “Destek bir lütuf değil, haktır. Asgari değil, adil ücret” yazısı yansıtıldı. Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizin gölgesinde yoksullaşan yurttaşların görüntüleri, toplantıda katılımcılara izletildi.

ABB Başkanı Yavaş, konuşmasının başında Türkiye’deki liyakatin göz ardı edilmesini eleştirdi. Türkiye’de diplomanın değil, “Siyasi parti üyeliğinin” dikkate alındığını belirten Yavaş, “Bu düzen devam ederse zenginin çocuğu zengin kalmaya, fakirin çocuğu fakirleşmeye devam edecek” ifadelerini kullandı. 31 Mart 2019 itibarıyla ABB’nin, “İnsan onuruna yakışır şekilde” destekleri sürdürdüğünü ifade eden Yavaş, “Türkiye’nin gerçek gündemi açlık ve yoksulluktur” diye konuştu.

SOSYAL YARDIMLAR

Yavaş, belediyenin sosyal yardım verilerini de paylaştı. 31 Mart 2019’dan önce sosyal yardımların adaletsiz şekilde dağıtıldığının altını çizen Yavaş, “Halk belediyeciliği” anlayışı kapsamında yardımların artık adaletli dağıtıldığını belirtti. ABB’nin 255 bin haneye 1 milyar 842 milyon TL’lik nakdi destek yaptığını ifade eden Yavaş, 209 bin 831 haneye protein desteği yapıldığını kaydetti.

Yavaş’ın toplantıda açıkladığı ve Türkiye’deki derin yoksulluğu ortaya koyan diğer bazı sosyal yardım kalemleri şöyle sıralandı:

Doğalgaz yardımı: 180 bin aile

Kömür yardımı: 25 bin aileye

Ekmek desteği: 20 bin kişiye 90 bin ekmek

Kırtasiye desteği: 160 bin öğrenci

Kantin desteği: 18 bin 876 çocuk

EMEKLİ DESTEKLERİ

ABB Başkanı Yavaş, belediyenin yaptığı sosyal yardımların toplam tutarının 341 milyon 496 bin dolar olduğunu açıkladı. ABB’nin emekli destekleriyle ilgili de konuşan Yavaş, 63 bin 803 emekliye aylık destek ödemesi yapıldığını dile getirdi. Yavaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Türkiye Aile Destek Programı’nı sonlandırmasını da eleştirdi.

ASGARİ ÜCRET DESTEK PROGRAMI

Yavaş, “Muhtaç duruma düşürülen asgari ücretliye destek programı” kapsamında yapılacak çalışmaları da anlattı. Ankara’da 1 milyon 438 bin asgari ücretli olduğunu ifade eden Yavaş, asgari ücretlilere ulaşım desteği, su indirimi, protein desteği, doğalgaz desteği, kırtasiye desteği verileceğini vurguladı. Asgari ücretlilerin çocuklarına servis, kırtasiye ve kantin desteği sağlanacağını da ifade eden Yavaş, “Destekten kimler yararlanabilecek?” sorusuna ise “Hanesine tek asgari ücret geliri giren herkes faydalanabilir” yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI OLSANIZ NE YAZAR?

Gündeme yönelik değerlendirmelerde de bulunan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yargının iktidarın bir sopası gibi hareket ettiğini görüyoruz. Televizyonlarda hep bunlar konuşuyor. Belki iktidar, kasıtlı olarak bunlar konuşulsun diye yapılıyor. Ya da aday kim tartışması. Bilerek yapıldığını düşünüyorum. İktidar, ekonomi konuşulmasın diye bunların konuşulmasını istiyor. Eğer iktidar değişsin istiyorsanız, yoksul halka sahip çıkmak zorundasınız. Türkiye’deki yoksulluk ortadan kalkmadığı sürece Cumhurbaşkanı olsanız ne yazar? Sizi yoksulluğa mahkum edenleri unutmayın. Bu destekleri, iktidarın bizi silkelediği halde yapıyoruz.

Türkiye’yi gerçek gündemine çekmek istiyorum. Bugün yoksulun yanında yoksak, yarın yanlarında olmamızın hiçbir anlamı kalmayacak. Bizim gündemimiz belli Bu gündemin dışında hiçbir konuda konuşmamamız gerekiyor. Siyasi bir soru, halkın en önemli gündeminin önüne geçecek.”

"İKTİDAR BİLEREK TARTIŞTIRIYOR"

Adaylık konusunun iktidar tarafından bilerek tartıştırıldığını belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"Öyle gündermler var ki, son birkaç aydır yargının iktidarın sopası gibi hareket ettiğini görüyoruz. Televizyonlarda haklı olarak bunlar konuşuyor ama iktidar belki bunun konuşulmasını istiyor. Televizyonlarda Ege'deki depremlerin, Suriye'nin, Trump'ın Gazze açıklamalarının konuşulduğunu görüyor musunuz?

5 sene boyunca aday kim olacak diye konuşuldu. Televizyonda kim aday olsun diye konuşuyorlar. Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey yoksullara sahip çıkmaktır. Biz dar gelirlilerimizin, ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Elimizin uzanmayacağı yerler mutlaka olacaktır. Sizi bu yoksulluğa mahkum edenleri lütfen unutmayın. Bu destekleri iktidar bizi silkelemesine rağmen yapıyoruz. Umudunuzu yitirmeyin, güzel şeyleri mutlaka konuşacağız."

ADAYLIK SORUSUNA YANIT

Mansur Yavaş, "CHP'nin aday ilan edip tartışmanın önüne geçmek amacı olduğu da söyleniyor. Bu konularla ilgili ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya ise "Sonuna kadar emeklilerimizin ve asgari ücretlilerin yanında olacağız" diyerek yanıt verdi.