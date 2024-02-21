ABB Başkanlığı için yarışacak aday sayısı belli oldu

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için başkent Ankara'da 19'u siyasi partilerce olmak üzere toplam 25 büyükşehir belediye başkan adaylığı başvurusu yapıldı.

Siyaset 21.02.2024 16:21 Giriş: 21.02.2024 16:21

Güncelleme: 21.02.2024 16:22 Kaynak: AA

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