ABB'den 198 bin 812 aileye 2 bin TL ihtiyaç desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ekonomik zorluklar yaşayan 31 bin 767'si emekli olmak üzere toplam 198 bin 812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2 bin TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırdı.

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ANKA