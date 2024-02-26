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ABB'den 198 bin 812 aileye 2 bin TL ihtiyaç desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ekonomik zorluklar yaşayan 31 bin 767'si emekli olmak üzere toplam 198 bin 812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2 bin TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırdı.

Güncel
  • 26.02.2024 21:00
  • Giriş: 26.02.2024 21:00
  • Güncelleme: 26.02.2024 21:06
ABB'den 198 bin 812 aileye 2 bin TL ihtiyaç desteği
ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 198 bin 812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2 bin TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırdı.

ABB’nin X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Artan ekonomik zorluklar nedeniyle 2024 sosyal destek ödemelerini yüzde 70 artırdık. Bu doğrultuda, 31 bin 767'si emekli olmak üzere ekonomik zorluklar yaşayan toplam 198 bin 812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırıldı. Ekonomik zorluklar yaşayan hemşehrilerimiz ve çocukların yanında olmaya devam edeceğiz.”

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