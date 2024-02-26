ABB'den 198 bin 812 aileye 2 bin TL ihtiyaç desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ekonomik zorluklar yaşayan 31 bin 767'si emekli olmak üzere toplam 198 bin 812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2 bin TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırdı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 198 bin 812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2 bin TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırdı.
BİLGİLENDİRME:— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) February 26, 2024
Artan ekonomik zorluklar nedeniyle 2024 sosyal destek ödemelerini %70 artırdık.
Bu doğrultuda, 31.767'si emekli olmak üzere ekonomik zorluklar yaşayan toplam 198.812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırıldı.
Ekonomik zorluklar… pic.twitter.com/N752QJGlyY
ABB’nin X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
“Artan ekonomik zorluklar nedeniyle 2024 sosyal destek ödemelerini yüzde 70 artırdık. Bu doğrultuda, 31 bin 767'si emekli olmak üzere ekonomik zorluklar yaşayan toplam 198 bin 812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırıldı. Ekonomik zorluklar yaşayan hemşehrilerimiz ve çocukların yanında olmaya devam edeceğiz.”