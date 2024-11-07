ABB'den 71 milyon TL'lik konser açıklaması: "Tüm masraflara harcandı"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Mor ve Ötesi grubu, 19 Mayıs konserlerinde gruba 71 milyon TL ödeme yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamalarda 71 milyon TL iddiası yalanlandı.

ABB: "TÜM MASRAFLARA HARCANDI"

ABB'nin açıklaması şöyle:

"Karalama ve iftira kurgucuları, yine bir milli bayramımız üzerinden ikinci bir iftira daha ortaya attılar. Tek bir sanatçı değil, üç günde üç sanatçı (Mor ve Ötesi, Gülşen, Murat Boz) sahne aldı. Ve ödenen tutar sadece sanatçılar için değil, alanı dolduran on binlerce Ankaralı için oluşturulan devasa sahnenin kurulumuna, ses ve görüntü sisteminin teknik malzemelerine ve yine kutlama etkinlikleri süresince gereken tüm masraflara harcandı. Ayrıca ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MOR VE ÖTESİ: SON DERECE FANTASTİK BİR İDDİA

mor ve ötesi'nin ise açıklaması şöyle:

"19 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, Atatürk Orman Çiftliği’nde katıldığımız konserle ilgili son iki günde hakkımızda ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim aldığımıza dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir. Bu gerçek dışı duyuma doğal olarak şüpheyle yaklaşan kamuoyuna ve sağduyulu dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sayın Mansur Yavaş’ın veya Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne geçen 28 yılda kamu kaynaklarına dair herhangi bir israfın öznesi olmamaya büyük özen gösterdik. Öyle de devam edeceğiz. Hakkımızdaki 'Mor ve Ötesi balina avlamış, ada satın almış, dünyayı kontrol eden 3 aileden biriymiş' gibi söylencelere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyururuz."

HAKAN HAN ÖZCAN: "KAMU KAYNAKLARINDA İSRAFIN ÖZNESİ OLANLAR KİMLER?"

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Mor ve Ötesi'nin paylaşımını alıntılayarak şu paylaşımı yaptı: "Mor ve Ötesi 'ben değilim' diyor. Peki soruyoruz; kamu kaynaklarında israfın öznesi olanlar kimler? Yapılan fantastik ödemeyi alanlar kimler? Kim bu balina avlayanlar, kim bu ada satın alanlar? Paralar kime aktarıldı Sn. Yavaş? Ebru’nun Gündeş’ini, Mor’un Ötesi’ni anladık, Yeşil’in ötesinde kimler var?"