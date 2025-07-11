ABB'den, içme suyu salgını iddiasına ilişkin açıklama

TBMM’de bazı milletvekilleri ve personelde görülen rahatsızlıklar sonrasında basında yer alan “salgının sebebinin içme suyundan kaynaklandığı” iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Açıklamada, Ankara’da vatandaşlara ulaştırılan içme suyunun kalitesinin hem ASKİ hem de Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından sürekli ve düzenli olarak denetlendiği vurgulandı.

“7 TEMMUZ’DA ANALİZ YAPILDI, OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI”

ABB, 2024 yılı boyunca yaklaşık 100 bin numunenin analiz edildiğini ve su kalitesinin sürekli izlendiğini belirtti.

ASKİ'nin açıklamasına göre, son kontroller 7 Temmuz 2025 tarihinde Ankara’daki tüm ilçelerde yapıldı ve analizlerde içme suyuna dair herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bu analiz sonuçlarının periyodik olarak ASKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlandığı da hatırlatıldı.

“MECLİS BÖLGESİ YENİDEN İNCELENDİ, SORUN YOK”

İddiaların gündeme gelmesinin ardından TBMM’nin de içinde bulunduğu bölgenin yeniden analiz edildiği aktarılan açıklamada, bu incelemede de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ifade edildi. ASKİ ayrıca, Meclis dışında aynı bölgede vatandaşlardan herhangi bir şikâyet alınmadığını da bildirdi.

ABB açıklamasında, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, ASKİ tarafından sağlanan içme suyunun güvenli olduğu” vurgulandı.