ABB'den Matmazel'e ilişkin açıklama: Darp edildiği tespit edilmiştir

Ankara Demetevler Metro İstasyonu’nda, sokakta yaşayan köpek 15 yaşındaki Matmazel’in ölümünün ardından yapılan incelemede, Matmazel'in darp edildiği tespit edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, "Söz konusu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirilen kişilerle ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla iş akitleri feshedilmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KAMUOYUNA DUYURU

Ankara Demetevler Metro İstasyonu’nda 15 yaşındaki “Matmazel” isimli köpeğe yönelik darp iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 03.01.2026 tarihinde idari inceleme başlatılmıştı.

Ankara Barosu’nun da dahil olduğu süreçte, söz konusu köpek Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı’na götürülmüş; patolojik incelemeler sonucunda hazırlanan rapor tarafımıza iletilmiştir. O raporda Matmazel’in darp edildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirilen kişilerle ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla iş akitleri feshedilmiştir.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu dosyada müşteki/katılan olarak yer alacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."