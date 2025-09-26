ABB'den Melih Gökçek ve bürokratlarına ilişkin 54 dosya için 'kanun yararına bozma' talebi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 24 Eylül Çarşamba günü kamuoyuyla paylaştığı yolsuzluk ve usulsüzlük dosyalarının ardından bugün Melih Gökçek ve bürokratlarına ilişkin 54 dosya için 'kanun yararına bozma' talebinde bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana Melih Gökçek dönemine ait birçok dosyayı yargıya taşıyan ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan Yavaş, daha önce bazı dosyalarda hep aynı bilirkişiler tarafından verilen takipsizlik kararlarının kesinleştiğini, bu kararlara yapılan itirazların da reddedildiğini hatırlatmıştı.

Şimdi ise ABB, ASKİ, EGO ve belediye şirketleri eliyle yürütülen süreçlerde; Melih Gökçek, ailesi ve dönemin bürokratları aleyhine açılan ve kesinleşen takipsizlik kararlarına karşı yeni bir hukuki girişim başlatıldı.

YENİDEN İNCELENME TALEBİ

Büyükşehir Belediyesi, söz konusu dosyaların “kanun yararına bozma” yoluyla yeniden incelenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başsavcılık aracılığıyla bu başvurunun Adalet Bakanlığı’na iletilmesi talep edildi. Başvuru, Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Avukat Büşra Çaycı Erbil tarafından yapıldı.

Avukat Büşra Çaycı Erbil

Başvuru sonrası konuşan Avukat Erbil, “Temennimiz odur ki adil ve eşit bir yargılanma süreci işlesin herkes için” dedi.

Başvuruda, “Gökçek’in imzasının bulunmasına rağmen imzası yok sayılarak takipsizlik verilen hafriyat usulsüzlüğü, hava aracı alımı, uçuş okulu kurulumu ve BELBETON’un özelleştirilmesi” gibi başlıkların da aralarında bulunduğu 54 dosya yer alıyor.