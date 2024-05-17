ABB'den 'sahte Mansur Yavaş reklamı' uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş'ın ses ve görüntüsünün taklit edilerek hazırlanan sahte reklamlara karşı yurttaşları uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ses ve görüntüsünün taklit edildiği sahte reklamlara karşı uyarı geldi.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada yapay zeka yöntemiyle Yavaş'ın sesinin taklit edildiğini ve görüntüsünün kullanıldığı sahte reklamlar yayınlandığını açıkladı.

Belediye, reklamların gerçek olmadığını duyurarak dikkatli olunması istendi.

ABB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın yapay zekâ yöntemiyle sesinin taklit edildiği ve görüntüsünün kullanıldığı sahte reklamlar yayınlandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızı aldatmak üzere yapılan bu videoların ve reklamların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamakta olup bu tarz art niyetli girişimlere itibar etmemenizi önemle rica ederiz."