ABB FOMGET, Fenerbahçe'yi yenip yeniden zirveye çıkmak istiyor

ANKARA (AA) – FATİH GAZİOĞLU - ABB FOMGET Teknik Direktörü Ali Eraslan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bu hafta oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasının derbi niteliği taşıdığını belirterek, "Tam kadro hazırız. Hedefimiz yine şampiyonluk ve ardından Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri gitmek." dedi.

ABB FOMGET Teknik Direktörü Ali Eraslan, AA muhabirine, ligde oynayacakları Fenerbahçe maçı ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FOMGET’te morallerin yerinde olduğunu anlatan Ali Eraslan, "Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile oynamıştık. Bu hafta da ligin lideri Fenerbahçe’yi Ankara’da konuk edeceğiz. Kadroda herhangi bir problemimiz yok. Sakatlığı bulunan oyuncumuz yok. Tüm futbolcularımız hazır ve konsantre durumda. Yaptığımız toplantıda da bunu net bir şekilde gördük. Hazırlıklarımız tam kadro devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin lider konumda olduğunu hatırlatan Eraslan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Ankara'ya moralli gelecek. Fenerbahçe bize karşı her zaman ekstra motive oluyor. FOMGET ile oynadıklarında ayrı bir motivasyon, ayrı bir heyecan duyuyorlar. Bize karşı özel önlemler almalarını bekliyoruz. Biz de kazanmak için gereken her şeyi sahaya yansıtacağız."

- "Yarıştan kopmadık, hedefimiz yine zirve"

Ali Eraslan, ligdeki rekabetin arttığına dikkati çekerek özellikle 4 takım arasında ciddi bir şampiyonluk yarışının bulunduğunu söyledi.

Eraslan, "Bazı rakiplerimiz birkaç olumsuz sonuç aldığımızı düşünüp bizi yarışta geride görebilir." diyen Eraslan, "Ancak asla böyle bir durum yok. Oynadığımız tüm maçlarda baskın olan taraf bizdik. Bu yıl da hedefimiz geçen sezon olduğu gibi şampiyon olmak. Ardından Şampiyonlar Ligi’nde geçen yıl edindiğimiz tecrübeyle daha ileri gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara halkının desteğine ihtiyaçları olduğunu aktaran Eraslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu maç sıradan bir maç değil. Bu karşılaşma bir derbi niteliği taşıyor. Ankara'nın kadın futbolundaki markası ABB FOMGET. Fenerbahçe deplasmanında onların taraftarları takımlarını nasıl destekliyorsa, Ankara halkının da bizi aynı şekilde desteklemesini istiyoruz. Taraftar oyunu güzelleştiriyor ve bize itici bir güç oluyor. Pazar günü saat 14.00'te tüm taraftarlarımızı Osmanlı Stadı'na bekliyoruz."

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe arsaVev'i konuk edecek.

Son şampiyon ABB FOMGET, 26 puanla 4'üncü sırada, Fenerbahçe arsaVev ise 33 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.