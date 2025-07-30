ABB Fomget, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını 2-0 kazandı

Ercan ATA / TİRAN, (DHA) –ŞAMPİYONLAR Ligi grup eleme maçında Azerbaycan’ın Neftçi takımını 2-0 yenen ABB FOMGET, İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile 2 Ağustos 2025 tarihinde grup finali oynamaya hak kazandı.

HAKEMLER: Hanna Laajanen (İsveç), Jilan Taher (İsveç), Margot Jakobs (Belçika)

STAT: Tiran Futbol Evi

ABB FOMGET: Selda Akgöz, Sejde Abrahamsson, Gülbin Hız, Blerta Smaili, Başak İçinözbebek (72. Dk Abigali Kofi Kim), Maria Alves (81. Dk Medine Erkan), Nayeli Rangel (46. Dk Ana Dias), Milica Mijatoviç, Olha Ovdiychuk (60. Dk Mateja Ziver), Rafaela Santos, Armisa Kuç (72. Dk Heidi Lynne Turh)

NEFTÇİ: Aitaj Sharifova, Alina Nahmadova, Fidan Jafarova (87. Dk Roya Aliyeva), Meryem Küçükbirinci, Zhala Mahsimova, Vusala Hajiyeva, Vusala Seyfatdinova, Mana Mollayeva, Ayahan Salamzade (65. Dk Khanım Asadova), Aysun Muradova, Joshguna Aliyeva (87. Dk Firangiz Teymurova)

SARI: Aysun Muradova, Khanım Asadova (Neftçi)

GOLLER: Dk 20 Nayeli Rangel, Dk, 48 Armisa Kuç, (Fomget)

6’ncı dakikada gelişen Fomget atağında Armisa Kuç’un ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten döndü.

20’nci dakikada fomget atağında Olha’nın sol taraftan verdiği pasla ceza yayı üzerinde topla buluşan Nayeli sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0.

26’ncı dakikada sol taraftan Rafa’nın pasıyla buluşan Sejde, ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Aitaj iki hamlede topa sahip oldu.

Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve devreyi Fomget 1-0 önde tamamladı.

48’inci dakikada Milica’nın ortasında savunmadan seken topu Armisa Kuç, kafa ile filelere gönderdi. 2-0.

60’ıncı dakikada Neftçi takımı adına topla buluşan Joshguna’ın şutunda kaleci Sevda topa sahip oldu.

60’ıncı dakikadan itibaren karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve ABB Fomget, Neftçi karşısında maçı 2-0 kazanarak grup finalinde İsrail takımı ile karşılaşacak.

Öte yandan Kadın Futbol A Milli takım teknik direktörü Necla Güngör karşılaşmayı tribünden izledi.

(FOTOĞRAFLI)