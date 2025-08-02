ABB Fomget, Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıktı

HAKEMLER: Jana Van Laere (Belçika), Marğot Jakops (Belçika), Jilan Taher (İsveç)

STAT: Tiran Futbol Evi

ABB FOMGET: Selda Akgöz, Heidi Ruth (28. Dk Suliat Abideen), Blerta Smaili, Rafaela Sudre, Sejde Abrahamsson, Maria Alves, Ana Dias (75. Dk Chuana Morifi), Milica Mijatoviç (59. Dk Mateja Zver), Başak İçinözbebek (59. Dk Nayeli Rangel) Olha Ovdiychuk (75. Dk Abigali Kim), Armisa Kuç

KİRYAT GAT: Amit Beilin, Noa Biton (46. Dk Or Divan) İtaf Alkisi, Glory Ogbonna, Bruno Natieli, Opal Sofer, Noa Selimhodzic (90+3. Roni Dagan), Sandrinha, Maayan Ben (90+3. Dk Shakeci Gargir), Dany Helena, Raiza Santos (78. Dk Yuval Rein),

SARI KARTLAR: Olha Ovdiychuk, Sejde Abrahamsson, (Fomget), Opal Sofer (90+3. Dk Yuval Azar), Or Divan, (Kiryat Gat)

GOLLER: Dk. 29 ve 37 Armisa Kuç, Dk. 59 Olha Ovdiychuk, (Fomget), Dk. 45+4 Noa Selimhodzic, (Kiryat Gat)

13’üncü dakikada Rafaela sol taraftan yaptığı atakta topu Armisa ile buluşturdu. Armisa kaleci ile karşı karşıya kaldı, çektiği şutta top auta gitti.

19’uncu dakikada Noa’nın kullandığı faul atışında ceza sahası içindeki Maayan’nın kafa şutunda top direğe çarparak auta çıktı.

25’inci dakikada Noa’nın kullandığı köşe vuruşunda, Dany’in kafa vuruşu direk dibinden dışarı çıktı.

29’uncu dakikada Olha, orta sahadan aldığı topu ceza sahası içinde Armisa ile buluşturdu. Armisa kalecinin solundan topu filelere gönderdi: 0-1.

37’nci dakikada orta sahada topu kazanan Milica, sağ taraftan yaptığı ortada Armisa Kuç, göğsüyle topu düzelterek filelerle buluşturdu: 0-2.

45+4’üncü dakikada ani gelişen atakta, Noa Selimhodzic’in ceza sahasında çektiği şutta top Kaleci Selda’nın solundan filelere gitti: 1-2.

59’uncu dakikada kazanılan serbest vuruşu Nayeli kullandı. Ceza sahasında yükselen Olha Ovdiychuk, topu kafa ile filelere gönderdi: 1-3.

87’nci dakikada Kim'in tek başına ceza sahasına taşıdığı topta çektiği şut kalecinin sağından dışarı çıktı.

Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Fomget rakibini 3-1 yenerek bir üst tura çıkan taraf oldu.

ABB Fomget, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1'inci Eleme 4'üncü Grup finalinde İsrail ekibi Kiryat Gat ile karşılaştı. Karşılaşmayı Armisa Kuç (2) ve Olha Ovdiychuk’un golleri ile 3-1 kazanan ABB Fomget, Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan taraf oldu.

ABB Fomget, 27 Ağustos tarihinde 7'nci gruptan gelen Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak. Bu karşılaşmayı kazanması halinde Fomget, aynı grupta yer alan Valerenga - Helsinki galibi ile 30 Ağustos tarihinde Play-Off maçına kalabilmek için mücadele edecek. Play-Off maçını da kazanması halinde Fomget, Şampiyonlar Lig’inde son 18 takım arasına kalan 3’üncü Türk takımı olacak.

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