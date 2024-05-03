ABB FOMGET, Trabzonspor maçına ikinci şampiyonluk hedefiyle çıkacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun son haftasında Trabzonspor'u yenerek, Galatasaray'ın da puan kaybetmesiyle şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Demirkol ile başkent ekibinin kaptanı Selda Akgöz, 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları maç öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezona son şampiyon ünvanıyla başladıklarını ve bu başarıya yeniden ulaşmayı hedeflediklerini belirten Demirkol, "Sezon başında öncelikle Şampiyonlar Ligi'nden şanssız bir şekilde elendik. Daha sonra bütün ağırlığımızı lige verdik. Lige müthiş bir giriş yaptık, gol yemeden ligin ilk 5 haftasını tamamladık. Daha sonra milli takım arası oldu, ligde milli takıma en fazla oyuncu veren kulübüz. Milli aradan sonra 6 oyuncumuz sakat geldi ve 3-4 hafta bir sallantıya girdik" dedi.

Sakatlığı bulunan oyuncuların yeniden takıma dönmesiyle ligin ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Demirkol, şöyle devam etti:

"Tabii bu sene geçen yıla göre daha güçlü ve daha organize şampiyonluğu hedefleyen rakiplerimiz var. Geçen sene finalde yendiğimiz Fenerbahçe, çok iddialı bir takım kurdu. Keza Galatasaray da geçen sene iddialıydı, yarı finalde elendiler. Onlar da çok iddialı takım kurdu. 2022'nin şampiyonu ALG Spor da Beylerbeyispor da Beşiktaş da keza Trabzonspor da iyi takımlardı, bu sene lig daha kaliteli geçti. Geçen sene lig iki grup halinde çeyrek final, yarı final ve final şeklindeydi. Bu sene 16 takımlı deplasmanlı lig oynandı."