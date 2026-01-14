ABB konser davası: Tahliye edilen 3 kişi hakkında yakalama kararı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tahliye edilen 3 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada, tahliye edilen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davaya bakan Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son celsede, tutuklu yargılanan 5 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tahliyesi üzerine Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etmişti.
İtirazı değerlendiren Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Selahattin Çelikkaya, Onur Evren ve Hacı Ali Bozkurt'un yeniden tutuklu yargılanmasına karar verdi.
Sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.